30-Jähriger sticht Mutter nieder: Lebensgefahr

Zu dem Streit war es am Donnerstag in der Wohnung der Eltern gekommen, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel. Der Sohn habe wohl von seinen Eltern die geforderte Unterstützung nicht bekommen, sei darüber wütend geworden und habe zum Messer gegriffen. Vom Vater alarmierte Nachbarn hätten die Polizei gerufen. Der 30-Jährige habe sich, ohne Widerstand zu leisten, festnehmen lassen. Die Frau schwebte den Angaben zufolge auch am Freitag noch in Lebensgefahr.