«Fridays for Future»: Hunderte junge Menschen bei Demos

Köln (dpa/lnw) - Für mehr Klima- und Umweltschutz sind in mehreren nordrhein-westfälischen Städten am Freitag wieder hunderte junger Menschen auf die Straße gegangen. Bei der ersten Demo der Bewegung «Fridays for Future» in Solingen protestierten nach Polizeiangaben etwa 750 Teilnehmer. In anderen Städten kamen deutlich weniger als erwartet. In Duisburg berichtete die Polizei von 70 demonstrierenden Schülern und Studenten, angemeldet waren 200.

Von dpa