Selbstkritik zum Frauentag: Frauenquote im Landtag gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Internationalen Frauentag hat der nordrhein-westfälische Landtag am Freitag eine selbstkritische Bilanz gezogen. Auch in der Politik seien Frauen weiterhin unterrepräsentiert, stellte Landtagsvizepräsidentin Carina Gödecke in Düsseldorf fest. «In der laufenden Legislaturperiode unseres Landtags gibt es 55 weibliche Abgeordnete», bilanzierte die SPD-Politikerin. «Das ist ein Anteil von gerade einmal 27,6 Prozent - also nicht einmal ein Drittel. Das war schon einmal deutlich besser.»

Von dpa