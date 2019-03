Kritik an Aufruf zur Abschaffung von gendergerechter Sprache

Düsseldorf (dpa) - Ein von zahlreichen Prominenten unterzeichneter Aufruf zur Abschaffung der Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Sprache stößt bei Experten auf scharfe Kritik. «Ich finde, dass sie in ihrer Kritik über das Ziel hinausschießen», sagte die Freiburger Linguistik-Professorin Helga Kotthoff am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Der Aufruf fördert nur hyperradikales Pro und Contra. Es fehlt jegliche Differenzierung.»