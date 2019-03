Equitana startet Samstag: 750 Pferde, digitale Neuheiten

Essen (dpa/lnw) - Reiten in Deutschland boomt nach Verbandsangaben und immer mehr Menschen verschreiben sich Nischen im Pferdesport. So ist das Kutschefahren neuerdings besonders bei Jugendlichen beliebt, wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN am Freitag im Vorfeld der Equitana mitteilte. «Das ist ein neuer Trend», sagte FN-Chef Soenke Lauterbach. Die Messe Equitana beginnt an diesem Samstag in Essen.

Von dpa