Schlägerei bei Jugendfußballspiel: Torwart schwer verletzt

Duisburg (dpa/lnw) - Bei einer Schlägerei von Spielern und Zuschauern eines Jugendfußballspiels ist am Donnerstagabend in Duisburg ein Spieler schwer verletzt worden. Nach einem Foul bei der Begegnung von U17-Mannschaften der Vereine FV 08 und Viktoria Buchholz und einer Roten Karte durch den Schiedsrichter hätten erst Spieler auf dem Platz aufeinander eingeprügelt. Dann stürmten auch Zuschauer auf das Spielfeld, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Von dpa