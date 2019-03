Weniger Verbote für Ladenöffnungen an Sonntagen

Aus Pinkwarts Sicht belegt die Entwicklung, dass das liberalisierte Ladenöffnungsgesetz rechtssicherer ist als die Regelung der rot-grünen Vorgängerregierung. Insgesamt sei 2018 in NRW fast 1300 mal von der Regelung für Ladenöffnungen am Sonntag Gebrauch gemacht worden, die in Großstädten für Stadtteile gelten.

Die seit April 2018 gültige Novelle erlaubt pro Gebiet vier - statt zuvor acht - verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage. Die maximal zulässige Anzahl pro Gemeinde wurde von elf auf 16 Tage pro Jahr erhöht. An Samstagen wurden die Öffnungszeiten - wie zuvor schon an Werktagen - freigegeben.

In den vergangenen Jahren hatten Verwaltungsgerichte immer wieder geplante verkaufsoffene Sonntage gekippt, nachdem die Gewerkschaft Verdi dagegen geklagt hatte. Pinkwart appellierte an die Kläger, ihre Beschwerden so früh wie möglich geltend zu machen, um den Handel und die Beschäftigten nicht unnötig unter Druck zu bringen.