Fortuna Düsseldorf: Stöger-Einsatz gegen Frankfurt fraglich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Einsatz von Fortuna Düsseldorfs Spielmacher Kevin Stöger in der Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt ist fraglich. Wie Fußball-Lehrer Friedhelm Funkel am Freitag erklärte, hatte der 25 Jahre alte Österreicher in dieser Woche noch Fieber. Verteidiger Adam Bodzek (33) nach seiner Gelbsperre und der offensive Mittelfeldspieler Alfredo Morales (28) nach einer Bauchmuskelzerrung gehören gegen die Hessen am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) wieder zum Kader des Aufsteigers, der das Hinspiel mit 1:7 verloren hatte.

