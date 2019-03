Zahl der Pflegekräfte in NRW steigt leicht an

Während sich die Beschäftigtenzahl in den gut 2800 ambulanten Pflegediensten um etwa 11 Prozent erhöhte, lag der Anstieg in den gut 2800 Pflegeheimen bei nur noch 2,8 Prozent. Etwa die Hälfte des Pflegepersonals in NRW arbeitete in Teilzeit. Insgesamt erhöhten sich die Zahl der Pflegeeinrichtungen um gut 8 Prozent. Etwa jede zweite befindet sich in privater Hand.

Die Zahl der Pflegebedürftigen in NRW steigt rasant. Laut Statistik waren Ende 2017 fast 770 000 Menschen in NRW pflegebedürftig. Im Jahr 2015 waren es noch rund 638 000. Allerdings wurde Anfang 2017 der Pflegebedürftigkeitsbegriff erweitert, um auch den Pflegebedarf von Demenzkranken abzudecken.