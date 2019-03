Fahrer vergisst hochgefahrene Ladefläche: Fährt gegen Brücke

Grevenbroich (dpa/lnw) - Der Fahrer eines Kipplasters hat nach der Entladung seines Fahrzeugs vergessen, die Ladefläche wieder herunterzufahren und ist in Grevenbroich gegen eine Autobahn-Unterführung gefahren. Die Brücke an der Autobahn 46 sei leicht beschädigt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Statik sei nicht gefährdet. Der schwer beschädigte Lastwagen blieb zwischen der Brücke und der Straße hängen und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Von dpa