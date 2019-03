Streit in Kölner Innenstadt: Mann verletzt Widersacher

Köln (dpa/lnw) - Bei einem Streit in der Kölner Innenstadt hat am frühen Donnerstagabend ein Mann seinen Widersacher am Hals verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Der Tatverdächtige sei geflohen, die Waffe werde gesucht. Möglicherweise sei es eine abgebrochene Flasche gewesen. Näheres konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Auch der Grund des Streits war zunächst unklar. Über den Vorfall hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

Von dpa