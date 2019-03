Verdi fordert deutliche Lohnsteigerung im NRW-Einzelhandel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die 695 000 Beschäftigten in Nordrhein-Westfalens Einzelhandel fordert die Gewerkschaft Verdi deutlich mehr Geld. Die Tarifkommission strebe eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 6,5 Prozent, mindestens aber 163 Euro an, hieß es in einer Mitteilung von Verdi am Donnerstag. Zudem sollten die Vergütungen für Auszubildende um 100 Euro steigen.

Von dpa