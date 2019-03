A1 bei Köln am kommenden Wochenende komplett gesperrt

Köln (dpa/lnw) - Autofahrer sollten am Wochenende einen großen Bogen um die A1 bei Köln machen. Wegen Bauarbeiten am Kreuz Köln-Nord werde die vielbefahrene Autobahn von Freitagabend um 22 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr komplett gesperrt, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Donnerstag mit. In Fahrtrichtung Dortmund bleibe die Strecke ab dem Kreuz Köln-West dicht. Eine Umleitung sei über die A4 möglich. In die entgegengesetzte Richtung nach Koblenz rät Straßen.NRW Autofahrern, am Kreuz Leverkusen auf die A3 auszuweichen.

Von dpa