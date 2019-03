Außenbandriss: Fortuna Düsseldorf vorerst ohne Ducksch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußballprofi Marvin Ducksch hat sich am Donnerstag im Training des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Diese Diagnose stellte Mannschaftsarzt Ulf Blecker, nachdem der 25-jährige Ducksch umgeknickt war. Der Angreifer werde bis auf Weiteres nicht am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen können, teilte der Verein mit. In bisher 15 Erstligabegegnungen für den Tabellenelften erzielte Ducksch einen Treffer.

Von dpa