Alle VfB-Spieler fit für den BVB

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart kann für das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund personell aus dem Vollen schöpfen. «Das ist eine schöne Situation. Alle sind gesund», sagte VfB-Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag. Die zuletzt fehlenden Daniel Didavi, Timo Baumgartl, Nicolas Gonzalez, Pablo Maffeo und Borna Sosa stehen damit bereit für eine Rückkehr in den Kader.

Von dpa