Post: Keine Extragebühr für Paketzustellung an der Haustür

Bonn (dpa) - Die Deutsche Post hat bekräftigt, dass sie Pakete auch künftig ohne Mehrkosten direkt bis an die Haustür der Empfänger bringt. «Wir glauben nicht, dass wir eine Extragebühr für die «letzte Meile» von unseren Kunden erheben müssen», sagte Post-Chef Frank Appel am Donnerstag im Nachrichtensender n-tv. Die Haustürzustellung sei «Teil unseres Leistungsversprechens». Die «letzte Meile» - also der letzte Abschnitt bis zur Paketübergabe - gilt als besonders zeitintensiv und teuer für die Paket-Dienstleister. Ähnlich hatte sich Appel schon früher geäußert.