Bundeskunsthalle hält an Michael-Jackson-Ausstellung fest

Bonn (dpa) - Trotz neuer Missbrauchsvorwürfe hält die Bundeskunsthalle an ihrer geplanten Michael-Jackson-Ausstellung fest. Die Schau behandele nicht das Leben des Popstars, sondern seinen Einfluss auf die zeitgenössische bildende Kunst, teilte das Museum am Mittwoch in Bonn mit. Es sei «keine Hommage auf die Person Jackson».