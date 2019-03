Zahlreiche Schüler durch unbekannte Substanz verletzt

Sie untersuchten und versorgten die Verletzten. Einige Betroffene wurden zur Nachbehandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Sie prüft nach eigenen Angaben die Ursache der «Gasentwicklung» und sucht nach Zeugen. Die Verletzten hatten sich demnach auf der zweiten Etage auf dem Flur außerhalb der Klassenräume befunden. Die Stadt ging davon aus, dass sie zu einer Klasse gehörten. Die Feuerwehr konnte keine gefährlichen Stoffe bei ihren Luftmessungen nachweisen.

Auch an einer Leverkusener Gesamtschule kam es am Mittwoch zu einem Vorfall mit Reizgas. Unbekannte versprühten nach Polizeiangaben an der Käthe-Kollwitz-Schule Reizgas im Flur und verletzten 16 Schüler und fünf Lehrer. Acht Schüler wurden demnach im Krankenhaus behandelt, konnten die Klinik später aber wieder verlassen.