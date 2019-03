25 Schüler in Duisburg durch unbekannte Substanz verletzt

Duisburg (dpa/lnw) - 25 Schüler und zwei Lehrer sind am Mittwoch in einer Duisburger Realschule durch eine unbekannte Substanz verletzt worden. Sie klagten nach Polizeiangaben über Reizungen der Atemwege und Augen. Feuerwehr und andere Rettungskräfte rückten nach dem Alarm mit einem Großaufgebot zur Realschule Duisburg-Süd aus. Sie untersuchten und versorgten die Schüler nach Angaben der Stadt vor Ort. Zehn verletzte Kinder durften allerdings danach nicht nach Hause gehen, sondern wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.