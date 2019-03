Ballonunfall: Pilot hatte keine gültige Gewerbe-Lizenz

Bottrop (dpa/lnw) - Der Pilot eines im vergangenen September in Bottrop havarierten Heißluftballons hatte keine gültige Lizenz für gewerbliche Fahrten. Das geht aus einem Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hervor. Ob dies für den Unfall eine Rolle gespielt habe, sei aber noch unklar, sagte ein BFU-Sprecher am Mittwoch in Braunschweig. «Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.» Zuvor hatte die «WAZ» berichtet.

Von dpa