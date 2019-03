Dortmund will Neonazi-Szene mit Videokameras überwachen

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei will Straßen vor Neonazi-Wohngemeinschaften in einem Dortmunder Stadtteil mit Videokameras überwachen lassen. Polizeipräsident Gregor Lange habe am Mittwoch eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein Konzept für die Videobeobachtung der Szene in Dortmund-Dorstfeld zu erarbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Dort wohnen nach Polizeiangaben seit vielen Jahren Rechtsextremisten in mehreren Wohngemeinschaften. Außerdem kennzeichnen an vielen Hauswänden rechte Graffitis und Schmierereien den Bereich.

Von dpa