Elbflorenz Dresden verliert Punkte am Grünen Tisch

Köln/Dresden (dpa/sn) – Nach dem Abbruch des Handball-Zweitligaspiels zwischen dem HC Elbflorenz Dresden und dem ASV Hamm-Westfalen am 1. März wird die Partie mit 2:0 Punkten und 0:0 Toren zu Gunsten des ASV Hamm-Westfalen gewertet. Diese Entscheidung traf die Handball-Bundesliga GmbH (HBL) am Mittwoch. Die Schiedsrichter hatten die Begegnung am vergangenen Freitag in der 16. Spielminute beim Stand von 6:6 abgebrochen. Der Hallenboden in der Dresdner BallsportArena war an mehreren Stellen zu glatt. Die Rutschgefahr ging nach ersten Erkenntnissen von vereinzelten Bodendeckeln auf der Hallenfläche aus. Aus den Fugen der Deckel war Silikonmasse ausgetreten und hatte sich durch die Schuhe der Akteure auf dem Spielfeld verteilt.

