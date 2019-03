Krisensitzung der AfD NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nationalistische Parolen von Parteimitgliedern führen die ohnehin zerstrittene nordrhein-westfälische AfD in eine Zerreißprobe. Bei einer Landesvorstandssitzung soll deswegen am Dienstag in Düsseldorf auch über Parteiausschlüsse beraten werden. «Uns ist daran gelegen, den Mitgliedern und der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass wir solche Umtriebe stärker bekämpfen werden», sagte der Sprecher der AfD NRW, Martin Schiller, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Zuvor hatte die Funke-Mediengruppe über die anstehende Krisensitzung berichtet.

Von dpa