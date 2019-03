Vergewaltigung im Fanzug: Prozess beginnt im Mai

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Rund ein Jahr nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen Frau in einem Sonderzug für Fußball-Fans beginnt im Mai der Prozess gegen den Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Mönchengladbach werde am 10. und 24. Mai in dem Verfahren gegen den 31-Jährigen verhandeln, teilte das Landgericht am Mittwoch mit. Der schon vorher rechtskräftig verurteilte Vergewaltiger soll Mitte April 2018 die damals 19-jährige Frau auf der Rückreise vom Spiel FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach auf einer Zugtoilette missbraucht haben.

Von dpa