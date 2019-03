Überfall an Airport: Wachmann könnte in Lebensgefahr sein

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn könnte ein verletzter Wachmann in Lebensgefahr schweben. Er erlitt bei der Tat am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen mindestens eine Schussverletzung, teilte die Polizei mit. «Er wurde ins Krankenhaus gefahren, Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden», hieß es. Die Fahndung nach den Tätern laufe auf Hochtouren. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt.