Einbrecher flexen Geldautomaten in Supermarkt auf

Iserlohn (dpa/lnw) - Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Iserlohner Supermarkt aufgeflext. Die Täter hätten zuvor die Außenwand des Gebäudes aufgestemmt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Dann öffneten sie den Automaten und stahlen in der Nacht zu Dienstag das Geld. Die Höhe der erbeuteten Summe wollte die Polizei nicht verraten. Der verursachte Sachschaden liege im fünfstelligen Bereich. Die Ermittler suchten nun nach Zeugen. Laut Erfahrungen der Polizei waren vermutlich mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt.

Von dpa