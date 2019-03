Jonitz kandidiert für die Spitze der Bundesärztekammer

Hannover/Berlin (dpa) - Vier Ärzte bewerben sich um die Nachfolge von Frank Ulrich Montgomery als Präsident der Bundesärztekammer. Dazu zählt auch der Präsident der Ärztekammer Berlin, Günther Jonitz. Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker will als erste Frau Präsidentin der Bundesärztekammer werden. Die Lungenärztin und Umweltmedizinerin kandidiert beim Deutschen Ärztetag in Münster Ende Mai für das höchste Amt in der ärztlichen Selbstverwaltung.

Von dpa