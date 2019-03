Wesseling (dpa/lnw) - In einem Reihenhaus in Wesseling bei Köln hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher im Öltank aufgespürt. Der 35-Jährige habe einen halben Meter tief im Heizöl gestanden, als die Beamten einen Blick in den Tank warfen, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

