Deutsche Bahn: Schrott-Orden für verspäteten Bahnhofsbau

Dortmund (dpa/lnw) - Für eine Stadt mit S-Bahn-Linie, aber vorerst ohne Haltestelle, bekommt die Deutsche Bahn den bitterbösen Karnevalsorden «Pannekopp» aus Stahlschrott verliehen. Dank der Bahntochter DB Netz AG fahre ab Ende des Jahres ein «Geisterzug ohne Halt» durch die Stadt Herten im nördlichen Ruhrgebiet. Trotz langer Planungszeiten für die S-Bahn 9 von Essen über Herten nach Recklinghausen sei es nicht gelungen in Herten einen Bahnhof für die Linie zu bauen. «Es wird also erstmal gefahren, aber nicht gebaut und schon gar nicht gehalten», teilten die Macher des Ruhrpott-Karnevals «Geierabend» am Dienstag mit.

Von dpa