764 000 Studenten an NRW-Hochschulen: Frauenanteil steigt

Düsseldorf (dpa/lnw) - An den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen haben im Wintersemester 2017/18 fast 764 000 Menschen studiert - knapp ein Fünftel mehr als fünf Jahre zuvor. Der Frauenanteil stieg im Jahr 2017 weiter auf 47,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in einer am Dienstag veröffentlichten neuen Broschüre zu den NRW-Hochschulen mitteilte. Im Vorjahresvergleich sei die Zahl der Studenten leicht um 0,6 Prozent zurückgegangen.

Von dpa