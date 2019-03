Immer weniger Förderschulen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen gibt es immer weniger Förderschulen. Seit dem Schuljahr 2014/15 sei ihre Zahl von 647 auf knapp 500 gesunken, heißt es in einer Antwort des Schulministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Das entspreche einem Rückgang von etwa 23 Prozent, also rund einem Viertel.