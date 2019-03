Dortmund (dpa/lnw) - Borussia Dortmund startet mit großer Hypothek in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League heute (21 Uhr/Sky) gegen Tottenham Hotspur. Nach dem 0:3 vor drei Wochen beim englischen Spitzenclub aus London droht dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga das Aus. Der jüngste Abwärtstrend mit nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Pflichtspielen macht wenig Mut für eine erfolgreiche Aufholjagd. Dennoch hofft Marco Reus auf den ersten Viertelfinal-Einzug des BVB seit der Saison 2016/17. «Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen. Die ganze Mannschaft glaubt daran», sagte der BVB-Kapitän am Montag.