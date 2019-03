Die Toten Hosen feiern Karneval bei Brauereichef.

«Traditionell treffen sich Freunde und Familie am Rosenmontag hier bei uns, um den Umzug zu gucken», sagte Schnitzler der Deutschen Presse-Agentur. Bellinghausen sei in der Nähe gewesen, als Campino und Co. bereits da waren: «Da haben wir ihn zu uns rüber gerufen», berichtete Schnitzler.

Mit den Toten Hosen ist Schnitzler nach eigenen Angaben lange befreundet. Im vergangenen Jahr hatte seine Brauerei gemeinsam mit der Punkband die Biermarke «Hosen Hell» auf den Markt gebracht. Im vergangenen Jahr waren die Musiker auf einem eigenen Konzert-Wagen beim Düsseldorfer Rosenmontagszug dabei.