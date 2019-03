Dorthin hatte sich ein renitenter Badegast geflüchtet und alle Aufforderungen, das Bad zu verlassen, ignoriert, wie ein Polizeisprecher am Montag in Mettmann berichtete.

Ruhige Ansprachen, aber auch der Einsatz von Pfefferspray hätten bei dem aggressiven, psychisch auffälligen Mann zuvor nicht gefruchtet. Also entledigten sich die Beamten ihrer Uniformen, borgten sich Badebuxen und folgten dem 32-Jährigen in ungewöhnlicher Einsatzkleidung ins Wasser.

Dort wurde der widerspenstigen Schwimmer trotz Gegenwehr überwältigt. Mit Karneval habe das Auftreten der Beamten in Badehosen am Sonntag nichts zu tun gehabt, betonte die Polizei. Der 32-Jährige wurde in eine Psychiatrie zwangseingewiesen.