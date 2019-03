Missbrauch im Wohnwagen: Verdächtiger mehrfach vorbestraft

Bonn (dpa/lnw) - Ein 54-Jähriger, der in einem Wohnwagen in Bonn ein zwölf Jahre altes Mädchen missbraucht haben soll, ist mehrfach vorbestraft. Es habe sich dabei um Drogen- und Eigentumsdelikte gehandelt sowie um Trunkenheit am Steuer, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der Mann sei zudem wegen eines Sexualdelikts vorbestraft, das jedoch Jahrzehnte zurückliege. Gegen den 54-Jährigen war am Montag Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs erlassen worden.

Von dpa