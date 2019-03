Anne Will im Kölner Rosenmontagszug: «Echt 'n Hammer»

Köln (dpa) - Fernsehmoderatorin Anne Will (52) ist ein großer Karnevalsjeck. «Ich bin wahnsinnig gern im Karneval und finde, im Rosenmontagszug dabei zu sein, ist einfach echt 'n Hammer und - glaube ich - auch das, wovon jeder Karnevalist träumt.» Die gebürtige Kölnerin fuhr am Montag zum zweiten Mal im Rosenmontagszug ihrer Heimatstadt mit. Die Journalistin findet, dass sie ziemlich gut ist im Werfen. «Pralinenschachteln - da macht mir kaum jemand was vor», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Will war am Abend zuvor noch in Berlin auf Sendung. «Ich musste früh los. Aber war überhaupt gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich schlaf normalerweise ein bisschen länger nach der Sendung, aber jetzt ging's nicht. Ich freu mich total.»

Von dpa