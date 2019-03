Freund macht BVB Hoffnung: «Alles ist möglich»

Dortmund (dpa) - Der frühere Fußball-Profi Steffen Freund traut seinem Ex-Verein Borussia Dortmund trotz der schlechten Ausgangslage den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale zu. «Geht Dortmund bis zur 60. Minute in Führung, ist alles möglich, dann wackelt Tottenham richtig», sagte der ehemalige Profi des BVB und der Tottenham Hotspur dem «Kicker» (Montag) vor dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen beiden Mannschaften in Dortmund am Dienstag. Das Hinspiel hatte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in London 0:3 verloren.

Von dpa