Zwei Polizisten bei Autounfall in Gütersloh verletzt

Gütersloh (dpa/lnw) - Zwei Polizisten sind bei einem Unfall mit einem Streifenwagen in Gütersloh verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 18-Jähriger habe in der Nacht zu Montag ein Stoppzeichen missachtet, sei mit seinem Wagen ohne zu halten auf eine Kreuzung gefahren und dort mit seinem Auto gegen den Streifenwagen geprallt, teilte die Polizei mit. Der 36-jährige Fahrer des Streifenwagens wurde schwer verletzt, seine 46-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt.