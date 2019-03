SC DHfK Leipzig bezwingt Abstiegskonkurrent Gummersbach

«Wir sind richtig glücklich über die zwei Punkte. Aber jetzt müssen wir auch mal Spiele gegen Teams, die über uns stehen, gewinnen», sagte Leipzigs zehnfacher Torschütze Weber bei Sky. Zum Klassenverbleib wollte er sich noch nicht gratulieren lassen: «Da ist noch einiges möglich. Aber wir hoffen, dass wir uns etwas abgesetzt haben.» Leipzig hat sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Entscheidend für den Kantersieg war die deutliche Leistungssteigerung im Angriff. Von Beginn an spielten sich die Grün-Weißen über alle Positionen gute Möglichkeiten heraus und verwandelten diese auch recht konzentriert. Die immensen Vorteile bei der Treffsicherheit aus dem Rückraum sorgten dafür, dass das Polster mit sieben Toren Abstand (11:4/20.) schnell komfortabel war. Auch als Gummersbach in der 42. Minute auf 13:17 verkürzte, behielt die Mannschaft von Trainer André Haber anders als bei vielen Auftritten in dieser Saison die Nerven.