Bei Randale in Supermarkt überwältigt: Mann stirbt

Brüggen (dpa/lnw) - Ein Mann ist im Kreis Viersen beim Randalieren in einem Supermarkt überwältigt worden - und einen Tag später gestorben. Der 38-jährige sei am Samstagabend kollabiert, als ihn Kunden und Mitarbeiter eines Supermarkts in Brüggen überwältigten, teilte die Polizei mit. Die Anwesenden hätten sofort Erste Hilfe geleistet und einen Notarzt gerufen, hieß es. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde der 38-Jährige reanimiert. Laut Mitteilung war er zuvor unter Drogeneinfluss aus einem Fenster im Erdgeschoss eines Hotels gesprungen, in den Supermarkt gerannt und hatte dort unter anderem eine Mitarbeiterin zu Boden gestoßen. In der Nacht zum Sonntag sei der Mann im Krankenhaus gestorben.

Von dpa