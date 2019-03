1. FC Köln in Karnevalsstimmung: 2:1 in Ingolstadt

Ingolstadt (dpa) - Der 1. FC Köln hat sich mit einem abgeklärten Arbeitssieg beim abstiegsbedrohten FC Ingolstadt für Rosenmontag in Partylaune gebracht. Der Spitzenreiter aus der Karnevalshochburg am Rhein löste am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga die Aufgabe bei den engagierten Oberbayern mit dem 2:1 (1:0) nicht spektakulär, aber im Stile eines kommenden Aufsteigers.