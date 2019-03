Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 18 Jahre alter Mann ist in Düsseldorf mit einer Flasche angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 15-Jähriger soll den Mann in der Nacht zu Samstag attackiert haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Opfer wurde in einer Klinik notoperiert und ist nicht mehr in Lebensgefahr.

Von dpa