Mit 190 Stundenkilometern durch Köln: Polizei stoppt Raser

Köln (dpa) - Mit bis zu 190 Stundenkilometern soll ein Autofahrer in Köln unter anderem durch eine 50er-Zone gerast sein. Der 25-Jährige sei mit seinem Wagen «mit aufheulendem Motor und extremer Beschleunigung» neben Polizeibeamten gefahren und losgerast, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei er zeitweise auf zwei Fahrstreifen gefahren. Beamte stoppten die Fahrt am Freitagabend, beschlagnahmten das «hochmotorisierte» Auto sowie den Führerschein des Mannes und leiteten ein Strafverfahren ein.

Von dpa