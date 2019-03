Kölner Rosenmontagszug gestartet

Köln (dpa) - Pünktlich um 10.00 Uhr hat sich am Montag der größte deutsche Karnevalszug in Köln in Bewegung gesetzt. Die Jecken hatten am Wochenende darum bangen müssen, ob der Rosenmontagszug wegen Sturms überhaupt würde fahren können. Doch dann brach kurz vor dem Start sogar die Sonne durch und der Himmel wurde blau. «Hoffentlich bist du eingecremt», sagte Moderator Guido Cantz im WDR Fernsehen zu seiner Co-Moderatorin.

Von dpa