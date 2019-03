Bläck Fööss-Sänger kollabiert: Auf dem Weg der Besserung

Köln (dpa) - Der Sänger der Kölner Band Bläck Fööss ist nach einem Zusammenbruch während eines Konzerts wieder auf dem Wege der Besserung. Das teilte die Band am Samstag via Facebook mit. Günther «Bömmel» Lückerath (69) befinde sich seit dem Auftritt vom Freitagabend in ärztlicher Behandlung. «Zur weiteren Diagnostik wird Bömmel zunächst in stationärer Behandlung bleiben. Die Ärzte haben ihm empfohlen, sich erst mal zu schonen und auszukurieren.»

Von dpa