NRW experimentiert mit digitalen Schulbüchern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Digitale Schulbücher auf Laptop oder Tablet statt schweren Schinken im Tornister: Was in einigen Ländern bereits zum Alltag der Schüler gehört, ist in Nordrhein-Westfalen noch ein Experiment. 203 Gymnasien und 15 Realschulen haben sich bisher für den Zugang zum digitalen «BioBook NRW» registrieren lassen, teilte das Schulministerium in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD mit.

Von dpa