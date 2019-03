Zweite Schrankenanlage für Laster vor Duisburger A40-Brücke

Duisburg (dpa/lnw) - An der maroden A40-Rheinbrücke in Duisburg soll bald auch in Fahrtrichtung Venlo eine Schrankenanlage zu schwere Lastwagen an der Weiterfahrt hindern. Die Brückensperrung in der Gegenrichtung Essen war bereits im vergangenen Herbst in Betrieb genommen worden. Die zweite Lkw-Waage werde voraussichtlich noch im Frühjahr ihren Betrieb aufnehmen, sagte ein Sprecherin vom Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitag.

Von dpa