Laschet wirbt bei IOC-Chef Bach für Olympische Spiele in NRW

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will sich in einem Gespräch mit dem IOC-Präsidenten Thomas Bach für Olympische Spiele in der Rhein-Ruhr-Region einsetzen. Das bestätigte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatskanzlei am Freitag auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» über das für den 8. März vereinbarte Treffen zwischen dem CDU-Politiker, Bach sowie Michael Mronz, dem Gründer der Initiative «Rhein Ruhr City 2032», berichtet.

Von dpa