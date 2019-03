Mit Neuer nach Gladbach: Alaba und Goretzka fallen aus

München (dpa) - Der FC Bayern München kann für das Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach doch mit Nationaltorhüter Manuel Neuer planen. Der Kapitän trat nach einem überstanden Infekt am Freitag mit dem Team die Reise nach Gladbach an, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Die angeschlagenen David Alaba und Leon Goretzka fallen dagegen am Samstagabend (18.30 Uhr) für die Partie beim Tabellendritten aus.

Von dpa