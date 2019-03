Komplizierter Feuerwehreinsatz: Brennendes Getreidesilo

Recklinghausen (dpa/lnw) - Der Schwelbrand eines Getreidesilos hat der Feuerwehr in Recklinghausen einen langen und komplizierten Einsatz beschert. Am frühen Donnerstagabend sahen Mitarbeiter eines Getreidebetriebs in der Straße «Am Stadthafen» Rauch über einem mit 1500 Tonnen Weizen gefüllten Silo und alarmierten die Feuerwehr, wie diese mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten einen Schwelbrand fest. Da Silos schwer zugänglich sind, wurde für die Löscharbeiten Hilfe von umliegenden Feuerwehren und Spezialisten hinzugerufen. In der Nacht zu Freitag waren rund 75 Einsatzkräfte vor Ort.

Von dpa